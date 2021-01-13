В США опасаются «вмешательства» РФ в доставку вакцины от COVID-19

Директор Национального центра контрразведки и безопасности Соединенных Штатов Уильям Эванина высказал мнение, что Россия и Китай хотят повлиять на цепочку обеспечения вакциной от коронавируса. Об этом пишет Washington Post.

На просьбу журналиста уточнить, какие «соперники» США пытаются нарушить цепочку обеспечения вакциной, Эванина ответил: «Китай и Россия, я бы сказал на данный момент».

Ранее он обвинил Россию, Китай, а также Иран в том, что они якобы пытаются помешать Вашингтону получить вакцину от COVID-19. Москва назвала эти обвинения смешными и безосновательными.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирус подтвердился у 20 млн жителей США