Трамп заявил, что его импичмент опасен для США
Валерия Исполатова
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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что продвижение темы его импичмента опасно для страны, передает CNBC.
По его словам, импичмент является продолжением «величайшей охоты на ведьм» и может вызвать в США «ужасный гнев».
«Я думаю, это вызывает ужасный гнев. Мы не хотим насилия», — сказал глава государства.
Он также заявил, что социальные сети совершают «катастрофическую ошибку» — разделяют людей и «сеют распри».
До этого палата представителей обнародовала текст резолюции об импичменте, в которой Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.