Трамп заявил, что его импичмент опасен для США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что продвижение темы его импичмента опасно для страны, передает CNBC.

По его словам, импичмент является продолжением «величайшей охоты на ведьм» и может вызвать в США «ужасный гнев».

«Я думаю, это вызывает ужасный гнев. Мы не хотим насилия», — сказал глава государства.

Он также заявил, что социальные сети совершают «катастрофическую ошибку» — разделяют людей и «сеют распри».

До этого палата представителей обнародовала текст резолюции об импичменте, в которой Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.