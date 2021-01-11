Байден сделает вторую прививку от коронавируса в присутствии журналистов

Избранный президент США Джо Байден получит вторую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

Прививка будет сделана 11 января в присутствии журналистов. Точное время процедуры пока неизвестно.

Первую дозу вакцины компаний Pfizer и BioNTech 78-летний политик получил 21 декабря. Тогда он также решил сделать прививку публично, чтобы побудить американцев к вакцинации от коронавируса.

США остаются первой в мире страной по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным, инфекция была подтверждена у 22,4 млн жителей страны.

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