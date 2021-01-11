Пашинян: вопрос военнопленных в Карабахе остается нерешенным

На встрече лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве не удалось решить вопрос военнопленных, работа в этом направлении продолжится. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на армянского премьера Никола Пашиняна.

«К сожалению, нам сегодня не удалось решить вопрос военнопленных. Это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос, и мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению», — сказал Пашинян.

При этом Пашинян считает, что Нагорно-карабахский конфликт все еще не урегулирован.

«К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован», — сказал он.

Ранее в Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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