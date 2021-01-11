Горбачев считает, что доверие между державами разрушено

Доверие между державами разрушено, но у стран нет иного выхода, кроме диалога. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев, пишет РИА «Новости».

«Оно (доверие) порушено. Сейчас снова говорят о конфронтации между Востоком и Западом, о холодной войне, о гонке вооружений. И многое придется начинать заново», — сказал Горбачев.

Политик подчеркнул, что странам необходимо восстановить доверительные отношения. По его словам, за это выступают Россия и многие на Западе.

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