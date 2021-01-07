В Госдуме вслед за СФ и МИД РФ заявили о расколе США в связи с протестами

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий считает, что произошедшие накануне протесты в США говорят о серьезном расколе в американском обществе, кризисе системы власти и избирательных процессов.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что штурм и захват Капитолия, а также понесенные человеческие жертвы бросают тень на демократический процесс передачи власти.

«И все это происходит в стране, которая годами навязывала остальным свои стандарты, говорила о мире, построенном на правилах коллективного Запада, поддерживала или даже фактически инициировала смену неугодных режимов в результате таких же вот насильственных «мирных и демократических» выступлений», — заявил Слуцкий.

Он согласился с главой комитета Совфеда (СФ) по международным делам Константином Косачевым, что США не имеют права говорить остальным государствам, как вести политику.

«США не имеют никакого права более (не имели они его и до) диктовать остальным государствам, как им проводить выборы и как строить свою политику, не имеют права называть себя «светочем демократии», — подчеркнул парламентарий.

Заключая, Слуцкий добавил, что РФ желает скорейшей нормализации ситуации в Соединенных Штатах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя протесты, назвала устаревание системы выборов причиной раскола в США.