Россия выразила готовность сотрудничать с новой Нацассамблеей Венесуэлы

Россия готова сотрудничать с новым составом Национальной ассамблеи Венесуэлы, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнерства, которые устойчиво развиваются по многим направлениям, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Также Захарова считает важным активизацию контактов между Федеральным Собранием России и Нацассамблеей Венесуэлы.

Парламентские выборы прошли 6 декабря, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% лидирует социалистический альянс «Большой патриотический полюс Симона Боливара». Второе место у оппозиции из «Демократического альянса» - 17,95%.

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