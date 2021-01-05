В Кремле рассказали об отношении Путина к делу Фургала

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении главы государства Владимира Путина к ситуации с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Об этом он сказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое было опубликовано 5 января на его YouTube-канале.

По словам представителя Кремля, российский лидер никогда не вмешивался в работу следствия, хотя ему становится известно о резонансных делах.

«Если брать предательство, если брать воровство, он (Путин) жестокий, он беспощадный», — прокомментировал Песков отношение Путина к проступкам, которые кажутся ему «греховными».

Пресс-секретарь также ответил на вопрос, мог ли президент уступить под угрозой отрицательных пиар-последствий от ареста хабаровского губернатора.

«Когда речь идет о таких тяжких обвинениях, то, конечно, тут разные вопросы резонансно-социального отступают на второй план... Это вопрос законности и неизбежности наказания за возможное тяжкое преступление», — подчеркнул Песков.

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