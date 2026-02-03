По делу о смертельном ДТП с автобусом под Красноярском задержали водителя грузовика

Водителя грузовика задержали по делу о смертельном ДТП с детьми под Красноярском

По делу о ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае задержали водителя грузовика. Об этом рассказали в главном управлении МВД по региону.

«Водитель грузовика, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия с погибшими в Рыбинском муниципальном округе, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Позже ТАСС сообщили, что задержанного доставили в Красноярск для проведения следственных действий.

В МВД также рассказали, что в ДТП из пяти погибших трое были несовершеннолетними, еще двое — в возрасте 18 и 31 года. Кроме того, шесть человек с различными травмами доставили в медучреждение для оказания помощи.

2 февраля сообщалось: на 965-м км трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись пассажирская «Газель» и грузовик. По данным МВД, водитель грузового автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отсоединился и выехал на «встречку», где столкнулся с «Газелью».

