Общество

Судно на воздушной подушке протаранило машину с женщиной и ребенком

В Хабаровском крае Амфибия «Спутник-12» протаранило легковую машину
Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

Авария с участием судна-амфибии на воздушной подушке и легкового автомобиля Toyota произошла на ледовой переправе через реку Амур в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

«1 февраля около 14.40 (21.40 мск) на ледовой переправе г. Николаевск-на-Амуре - с. Подгорное произошло столкновение маломерного судна на воздушной подушке «Спутник-12», перевозившего пассажиров, с легковым автомобилем», — сообщили в надзорном ведомстве.

По информации Telegram-канала Amur Mash, в салоне легкового автомобиля находилась женщина с ребенком. После ДТП женщину доставили в больницу. Также за помощью к медикам обратились водители транспортных средств. Сообщается также, что в настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку.

До этого стало известно, что в Волгоградской области закрыли трассы из-за аномального снегопада. Как отмечается, в настоящее время пропускают только легковые автомобили. При этом полиция просит водителей воздержаться от поездок.

Ранее ДТП с участием пассажирского поезда в Волгоградской области попало на видео.
 
