Адвокат рассказал, что является законным при проверке смартфонов в метрополитене

Адвокат Зернов: проверки смартфонов в метро не распространяются на их содержимое
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники службы безопасности метрополитена не вправе просматривать содержимое телефонов. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Олег Зернов.

Он отметил, что в соответствии с правилами проведения досмотра, которые утверждены приказом министерства транспорта РФ, проверяется только работоспособность техники. Это необходимо для выявления взрывных устройств, замаскированных под бытовую электронику и средства связи.

Адвокат подчеркнул, что тайна переписки и телефонных переговоров охраняется Конституцией РФ и может быть ограничена лишь решением суда.

Зернов посоветовал при проверке лишь демонстрировать работоспособность устройства, а на просьбу показать какие-либо приложения или переписки отвечать отказом, поскольку такие требования нарушают закон.

2 февраля депутат Госдумы Олег Леонов заявил, что сотрудники метрополитена будут вправе проверять работоспособность смартфонов пассажиров, но не их переписку, фото и приложения.

Ранее в метрополитене Москвы рассказали, когда могут досматривать телефоны пассажиров.
 
