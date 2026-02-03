Постпреды стран ЕС не договорились о многомиллиардном займе для Киева

РИА Новости: Евросоюз не смог согласовать заем в €90 млрд для Украины

Постоянные представители государств Европейского союза на внеочередном заседании не смогли договориться о механизме займа в €90 млрд для Украины. Об этом, ссылаясь на европейский источник, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Евросоюз продолжает работу над дальнейшим компромиссом для того, чтобы в ближайшие дни заключить соглашение.

29 января стало известно, что Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк предоставили дополнительные €50 млн украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз».

До этого стало известно, что Страны «Большой семерки» (G7) в 2025 году выдали кредиты Украине за счет доходов от российских активов на $37,9 млрд — это более 70% от иностранного финансирования бюджета республики.

26 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о желании Европейского союза дополнительно к $800 млрд выделить Украине на военные расходы еще $700 млрд.

Ранее в Раде назвали «зверскими» условия помощи Украине со стороны МВФ.