В Следкоме подтвердили, что тело пропавшего мальчика обнаружено в водоеме Ленобласти

Следком: тело пропавшего ребенка найдено в Ломоносовском районе Ленобласти
Telegram-канал SHOT

Тело пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика обнаружили в водоеме, находящемся на территории Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом сообщает канал Следственного комитета РФ в мессенджере Max.

В ведомстве пояснили, что в ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, включая судебно-медицинскую.

В Следкоме отметили, что с подозреваемым проведут следственные действия на месте происшествия. Мужчину уже допросили.

3 февраля сообщалось, что в Ленинградской области водолазы вытащили из водоема тело убитого мальчика со связанными ногами.

Незадолго до этого сообщалось, что поиски ведутся в водоеме, расположенном в деревне Яльгелево. Признавшийся в убийстве ребенка мужчина указал именно на это место. В населенный пункт выехала следственно-криминалистическая группа, к поискам привлекли водолазов МЧС и сотрудников спасательных служб.

Ранее появились кадры с похищением ребенка у гипермаркета в Петербурге.
 
