Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Испании провели первую в мире частичную пересадку лица от донора после эвтаназии

В Испании впервые провели частичную пересадку лица от донора после эвтаназии
Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron

Первую в мире частичную трансплантацию лица от донора после эвтаназии провела испанская клиника Vall d'Hebron. Об этом говорится на официальном сайте медучреждения.

В операции приняли участие около ста специалистов в разных областях — от пластических хирургов и анестезиологов до иммунологов и психиатров.

В медицине пересадку лица считают одной из наиболее сложных, ведь она требует до 24 часов непрерывной работы, включает микрохирургические вмешательства на сосудах и нервах.

Отмечается, что сам донор изъявил желание пожертвовать не только органы и ткани, но и лицо.

Пациентка после операции месяц провела в клинике, где врачи наблюдали за ее состоянием, а также помогали поскорее принять изменения во внешности. Далее женщина продолжит работу над восстановлением жизненно важных функций, мимики и речи.

В ноябре врачи Окружного кардиологического центра в Сургуте спасли восьмилетнюю девочку с врожденным пороком сердца, выполнив уникальную операцию. Медики отметили, что она позволит избежать повторных хирургических вмешательств и пожизненного приема препаратов.

Специалисты пояснили: имплантированный пациентке клапан будет расти по мере взросления ребенка. Врачи подчеркнули, что в будущем у девочки будет шанс вести полноценную жизнь без ограничений. Также пациентка сможет иметь детей.

Ранее московские врачи провели уникальную операцию по исправлению деформации позвоночника.
 
Теперь вы знаете
Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе: 7 «российских следов» в деле Эпштейна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!