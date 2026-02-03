Во время отражения ночной атаки в Ростовской области уничтожили дрон

В ходе отражения ночной воздушной атаки в Каменском районе Ростовской области сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он пояснил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Губернатор подчеркнул, что беспилотная опасность продолжает сохраняться и призвал население к осторожности.

2 февраля сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины в двух районах Ростовской области.

В ночь на 25 января обломки сбитого дрона повредили частный дом и автомобиль в Ростовской области. В здании оказались выбиты стекла и повреждена крыша. Проживающая в доме семья временно нашла укрытие у соседей. Губернатор региона пообещал, что власти окажут гражданам всю необходимую помощь.

Ранее российские регионы атаковали дроны самолетного типа.