Россиянам назвали простое средство в борьбе с простудой

Холодный душ благотворно сказывается на иммунную систему и может повышать устойчивость организма к простудным инфекциям. Об этом рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Московской области Анастасия Якимова.

«Холод стимулирует симпатическую нервную систему и активирует выброс катехоламинов, что субъективно воспринимается как повышение бодрости и работоспособности. Отмечается и влияние на иммунную систему: регулярное закаливание может повышать неспецифическую устойчивость организма к простудным инфекциям за счет адаптационных механизмов», — подчеркнула Якимова.

По словам врача, холодный душ улучшает кровообращение. При этом Якимова рекомендовала практиковать его кратковременными интервалами и постепенно. Она объяснила это тем, что долгое и резкое охлаждение может привести к спазму сосудов или нарушению сердечного ритма, а также обострению хронических заболеваний. Противопоказаниями являются сердечно-сосудистые заболевания, выраженная гипертония, острые инфекции и воспалительные процессы, добавила Якимова.

До этого фельдшер скорой медицинской помощи рекомендовала россиянам снизить риск заражения гриппом с помощью вакцинации. По словам медика, прививка также может уменьшить тяжесть заболевания.

Ранее ученые предупредили об опасном вирусе, маскирующемся под обычную простуду.