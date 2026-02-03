Размер шрифта
Тело 9-летнего Паши нашли в водоеме в Ленобласти. Подозреваемый в убийстве предлагал «побыть с ним за деньги»

Тело убитого 9-летнего Паши нашли в водоеме в Ленобласти
Telegram-канал SHOT

Тело 9-летнего мальчика Паши, пропавшего в Санкт-Петербурге в конце января, нашли в водоеме в Ленинградской области. По подозрению в похищении и убийстве ребенка задержан 38-летний мужчина, личность которого была установлена по записям камер видеонаблюдения. Он уже признался в преступлении, ему может грозить пожизненное.

Следственный комитет сообщил, что связанное скотчем тело ребенка обнаружено в водоеме на территории Ломоносовского района Ленинградской области. В ближайшее время следователи проведут осмотр места происшествия и назначат комплекс необходимых экспертиз.

30 января около 14:00 девятилетний школьник Павел вышел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в автомобиль к неизвестному мужчине у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе.

В день исчезновения Павел собирался пойти кататься с горки и заходил в здание гипермаркета. Очевидцы сообщали, что незадолго до исчезновения ребенок находился на парковке возле магазина и мыл фары у автомобилей. Местные жители и сотрудники расположенных поблизости заведений рассказывали журналистам, что дети нередко приходили в торговую зону погреться и поесть.

По свидетельствам очевидцев, в день пропажи мальчик просил еду у кафе, после чего сел в белый внедорожник незнакомого мужчины. После этого его больше никто не видел.

Версия следствия

Правоохранительные органы с первых дней рассматривали версию похищения. По данным источников в силовых структурах, основной рабочей версией являлось похищение ребенка с последующим убийством.

По информации СМИ, в день исчезновения мужчина, впоследствии задержанный, предлагал Павлу и другим детям покататься на машине и «побыть с ним за деньги».

2 февраля на территории Псковской области при попытке скрыться полиция задержала мужчину, в автомобиль которого школьник сел в день исчезновения. Подозреваемого зовут Петр Ж., ему 38 лет, он уроженец города Новодружеска в ЛНР. Несколько лет назад он переехал в Санкт-Петербург и работал в строительной сфере. СМИ сообщали, что ранее мужчина был фигурантом уголовных дел об угрозе убийством, краже и неправомерном завладении автомобилем.

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения ребенка по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России — убийство малолетнего. Ему может грозить до пожизненного заключения.

Telegram-канал Baza

Поиски

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщали, что 31 января и 1 февраля в поисках ребенка участвовали около 250 опытных волонтеров, не считая добровольцев, помогавших дистанционно.

К разыскным мероприятиям были привлечены сотрудники полиции и другие экстренные службы. Поиски велись как на территории Санкт-Петербурга, так и за его пределами.

Что известно о семье ребенка

Сведения о семье мальчика разнятся: по одним данным, в семье воспитываются еще пятеро детей, по другим — в семье было четверо детей, включая погибшего школьника.

Соседи рассказывали журналистам, что семья многодетная и живет в сложных бытовых условиях, а ребенку приходилось подрабатывать мытьем фар и стекол автомобилей.

Одна из знакомых семьи сообщала, что мать старалась обеспечивать детей и заботилась о них, однако в семье сохранялась неблагополучная обстановка. По ее словам, отец детей вел асоциальный образ жизни.

