Эксперты объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии

MWM: Индия не согласилась на сделку с Россией по истребителю Су-35 из-за Су-57

Индия не согласилась на сделку с Россией по лицензионному производству истребителей четвертого поколения Су-35 из-за возможности получить более совершенный Су-57. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

«В рамках этой сделки производственные линии, ранее созданные для выпуска более 220 истребителей Су-30МКИ «4+ поколения», будут модернизированы для производства новых самолетов. Потенциал этой вероятной сделки для индийского боевого флота и оборонного сектора все чаще сравнивают с предыдущей сделкой по лицензионному производству истребителя Су-35», — пишет издание.

Как отмечается, «неудача» Су-35 связана с тем, что Москва и Нью-Дели далеко продвинулись в переговорах по лицензионному производству российских истребителей пятого поколения Су-57, предполагающему модернизацию заводов, выпускающих боевые самолеты четвертого поколения Су-30МКИ.

До этого сообщалось, что Россия и Индия находятся на «технической стадии» переговоров по Су-57. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. Он подчеркнул, что стороны обсуждают также производство Су-57 в Индии на тех мощностях, которые сейчас задействованы в производстве Су-30, с использованием индийской промышленности и индийских систем в самолете.

