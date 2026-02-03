Жители Австрии выступили против дополнительной помощи Украине

Больше половины жителей Австрии выступили против дополнительной финансовой помощи Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Heute.

Исследование показало, что 58% опрошенных выступают против и считают, что эти средства лучше использовать внутри страны. Лишь 30% респондентов высказались в поддержку выделения средств. Остальные с позицией не определились.

«По возрасту наибольшее неприятие наблюдается среди людей в возрасте от 30 до 59 лет: 63% ответили отрицательно на вопрос о дополнительных миллионах для Украины», — говорится в материале.

27 января канцлер Австрии Кристиан Штокер сообщил, что Вена выделит Киеву дополнительную помощь в размере €3 миллионов.

Он созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним текущую ситуацию. Штокер добавил: Австрия подтвердила свою приверженность поиску всеобъемлющего справедливого, а также устойчивого мирного решения, которое будет учитывать интересы Киева и вопросы безопасности Вены.

Ранее в Венгрии предрекли крах Европы из-за финансирования Украины.