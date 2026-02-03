Размер шрифта
Американскому солдату вынесли окончательный приговор за изнасилование японской школьницы

В Японии окончательно утвержден приговор военному США за изнасилование школьницы
Eugene Hoshiko/AP

Верховный суд Японии окончательно утвердил приговор в отношении военнослужащего ВВС США, который ранее был осужден на пять лет тюрьмы за похищение и изнасилование школьницы. Об этом сообщает портал Jiji.com.

Как отмечается, судебный вердикт отклонил апелляцию американца, который не признал свою вину и утверждал, что половой акт произошел по обоюдному согласию.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в декабре 2023 года 26-летний военнослужащий с базы ВВС США Кадена вечером предложил подвезти 16-летнюю школьницу в своей машине. Девушка согласилась, после чего военный обманом завлек ее в свой дом и совершил половой акт. Впоследствии он уверял, что девушка, которую он якобы считал совершеннолетней, добровольно пришла к нему в дом.

По статьям за похищение и изнасилование военнослужащий ВВС США судом города Наха был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

До этого сообщалось, что генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя этот инцидент, отметил, что в декабре 2023 года японское посольство в США выразило глубокую озабоченность по поводу произошедшего. Также он сообщил, что от американской стороны потребовали принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

Ранее православному блогеру дали срок за изнасилование четвероклассницы.
 
