Россиянам объяснили, когда надо срочно идти к врачу, если упал и ударился головой об лед

Зимний период традиционно считается временем повышенного риска для здоровья, и одной из самых опасных бытовых ситуаций остаются падения на льду с ударом головой. Несмотря на внешнюю простоту подобных травм, их последствия могут быть серьезными и требовать обязательного медицинского вмешательства, предупредил в беседе с «Газета.Ru» травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Алим Ахиев.

Врач отметил, что, согласно информации медицинских учреждений, в период гололеда количество обращений в травмпункты увеличивается в среднем на 25–40%. Существенная часть этих случаев связана с падениями на скользкой поверхности. Среди всех зимних травм черепно-мозговые повреждения занимают одно из ведущих мест.

Медики отмечают, что до 50% легких черепно-мозговых травм происходят в результате падения с высоты собственного роста, чаще всего — с ударом затылочной или височной областью головы об лед. Опасность заключается в том, что подобные травмы нередко недооцениваются самими пострадавшими.

«С научной точки зрения механизм травмы выглядит следующим образом. В момент удара голова резко останавливается, тогда как головной мозг, находящийся в полости черепа и окруженный спинномозговой жидкостью, продолжает движение по инерции. Это приводит к его смещению и микроповреждениям нервных клеток. Даже при отсутствии переломов костей черепа может развиться сотрясение мозга — функциональное нарушение работы центральной нервной системы», — предупредил врач.

При этом клинические проявления после удара головой об лед, по его словам, не всегда возникают мгновенно. К наиболее распространенным симптомам относятся головная боль, головокружение, тошнота, шум в ушах, кратковременная потеря памяти и сонливость. Особую тревогу должны вызывать потеря сознания, повторная рвота, ухудшение зрения или судороги.

Специалист подчеркивает, что отсутствие внешних повреждений не исключает внутренней травмы. Современные методы диагностики — компьютерная и магнитно-резонансная томография — позволяют выявить скрытые кровоизлияния и отек головного мозга, которые без своевременного лечения могут привести к тяжелым осложнениям.

После падения и удара головой важно правильно действовать в первые часы. По словам врача, необходимо обеспечить пострадавшему покой и, по возможности, горизонтальное положение, а на область удара рекомендуется приложить холод для уменьшения отека. В течение первых часов требуется внимательно наблюдать за состоянием человека.

При этом категорически не рекомендуется употреблять алкоголь, продолжать физическую активность или самостоятельно принимать обезболивающие препараты. При потере сознания, даже кратковременной, вызов скорой медицинской помощи является обязательным.

Отдельное внимание врач уделил профилактике как самому надежному методу защиты. Специалист подчеркнул важность простых профилактических мер: обувь с нескользящей подошвой, осторожная походка и отказ от использования телефона во время движения. Для пожилых людей особое значение имеет использование трости с противоскользящим наконечником и ограничение прогулок в период сильного гололеда.

