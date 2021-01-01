Лидер Шотландии уверена в скором возвращении в Евросоюз

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о скором возвращении в Европейский Союз после завершения Brexit.

«Шотландия скоро вернется, Европа. Не выключайте свет», – написала политик на своей странице в Twitter.

В ночь с 31 декабря на 1 января завершился переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), в действие вступило соглашение между сторонами о сотрудничестве и торговле.

Шотландия является автономной административно-политической частью Великобритании. Первый референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года, однако за сохранение региона в составе Соединенного Королевства проголосовали 55% шотландцев, а против выступили лишь 37%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit

— Развод после Brexit: как в Шотландии борются за независимость