Путин в новогоднем обращении заявил, что россияне прошли 2020 год достойно

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что граждане страны прошли 2020 год с достоинством.

«Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу», — сказал он.

Глава государства отметил, что прошедший год был сложным, для многих россиян он был связан с финансовыми трудностями и смертью близких людей.

Однако, по словам президента, 2020 год также был наполнен надеждой на преодоление проблем и гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества.

Путин отметил работу медиков, которые мужественно сражаются с пандемией коронавируса, а также военнослужащих и сотрудников экстренных служб.

Он пожелал россиянам крепкого здоровья, веры, надежды и любви, к близким людям.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с наступающими Новым годом и Рождеством.