Фейерверки оказались одним из ключевых объединяющих символов для россиян

Фейерверки оказались неотъемлемой частью праздников для россиян
Виталий Аньков/РИА Новости

Россияне по-прежнему воспринимают фейерверки и салюты как неотъемлемую часть праздников и связывают их с семейными традициями, патриотизмом и ощущением радости. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра Sidorin Lab в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Анализ показал, что 62% позитивных обсуждений фейерверков связаны с праздниками и семейными традициями — прежде всего с Новым годом и Днем Победы.

«Фейерверки воспринимаются как символ радости и коллективного единения: «атмосфера праздника» — главный мотив», — отметили в исследовании.

31% позитивных упоминаний касается личных эмоций: пользователи пишут о радости, предвкушении праздника и эмоциональном подъеме. Еще 28% — об эстетическом восприятии, отмечая красоту, масштаб и эффектность салютов.

«Новогодние фейерверки ассоциируются с официальными городскими мероприятиями и становятся маркером значимости момента», — пояснила социолог, медиа-аналитик, специалист отдела мониторинга и исследовательского центра компании Sidorin Lab Евгения Рыбакова.

Больше всего обсуждений зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге, а также в крупных городах — Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске. Лидерами среди регионов по доле позитивных сообщений стали Кировская, Кемеровская, Тюменская, Челябинская области и Татарстан.

Среди авторов с указанным полом преобладают женщины (65%), при этом существенных различий между гендерными группами по тематикам нет. Наиболее активны пользователи в возрасте 55+ лет и группы 35+.

Особое место в позитивных обсуждениях занимают патриотические салюты. 11% позитивных упоминаний связаны с личным участием в запуске фейерверков и ностальгией по этой традиции. Салюты в честь Дня Победы воспринимаются не только как зрелище, но и как символ уважения и единства нации, соединяющий поколения. Эксперты отмечают, что салюты несут в себе историческую преемственность с парадами и салютами времен Великой Отечественной войны.

При этом подчеркивается важность ответственного подхода: «Но с фейерверками в свете событий надо аккуратно и с 18 лет (как минимум ограничения)»*.

Вместе с тем в исследовании зафиксированы и опасения пользователей относительно безопасности запусков. Отмечают важность соблюдения правил обращения с пиротехникой и необходимость контроля за качеством фейерверков.

Главный вывод исследования: праздничный контекст — традиции, семейные поводы и атмосфера торжества — вызывает больше всего позитивных откликов и остается ключевым объединяющим фактором в отношении россиян к фейерверкам и салютам. При ответственном подходе и соблюдении правил безопасности салюты будут и дальше дарить яркие эмоции и создавать незабываемую атмосферу главных событий года.

* — Согласно действующему законодательству, минимальный возраст для приобретения пиротехники составляет 16 лет (постановление Правительства РФ №1479 «Правила противопожарного режима в РФ»), если производителем не установлены иные возрастные ограничения.

Ранее аналитики выяснили, в каких контекстах россияне все чаще говорят о патриотизме.

