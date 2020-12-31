Новогоднее обращение Путина в этом году стало самым продолжительным

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к жителям страны стало самым продолжительным за всю историю. Оно длилось порядка 6 минут.

В ходе выступления глава государства отметил, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Для многих россиян он был связан с тревогой, материальными трудностями и потерей близких людей.

По словам президента, граждане России прошли 2020 год с достоинством. Он пожелал, чтобы трудности, с которым столкнулись россияне, поскорее «канули в Лету».

Путин подчеркнул, что вместе страна преодолеет преграды и «с новой энергией продолжит решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем, третьем десятилетии ХХI века».

До этого самое продолжительное обращение Путина было в 2013 году, оно длилось 4,5 минуты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с наступающими Новым годом и Рождеством.