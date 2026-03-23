Россиянам рассказали о схеме мошенничества с «обратным звонком»

Аферисты используют схему «обратного звонка» для хищения денег граждан. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России.

Злоумышленники рассылают через SMS, мессенджеры или электронную почту сообщения о якобы просшедшем взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Они пытаются убедить россиян, для блокировки доступа к учетной записи необходимо связаться с техподдержкой по абонентскому номеру мобильной связи, который указан в сообщении. В ходе последующего разговора мошенники, применяя методы социальной инженерии, пытаются получить доступ к учетной записи на портале «Госуслуги», данным банковской карты и другим сведениям личного и конфиденциального характера.

В МВД подчеркнули, что сотрудники государственных и финансовых организаций никогда не просят перезванивать на мобильные номера и призвали граждан игнорировать подобные сообщения.

22 марта МВД сообщило, что мошенники могут использовать умные колонки и голосовые ассистенты для скрытой слежки за пользователями.

В этот же день стало известно, что мошенники начали оформлять микрозаймы на россиян с помощью фейкового приложения, которое якобы позволяет использовать Telegram через радиочастоты и без подключения к интернету.

Ранее в Совете Федерации рассказали гражданам, в чем главная уловка мошенников.