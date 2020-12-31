Испания достигла соглашения с Британией по Гибралтару
Испания и Великобритания достигли предварительного соглашения о пересечении границы в районе Гибралтара. Такое заявление сделала глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя, передает РИА «Новости».
Она отметила, что данный документ будет основой будущего соглашения между Евросоюзом и Соединенным Королевством в отношении Гибралтара.
По ее словам, соглашение позволяет применять к этой заморской британской территории политику и программы ЕС. Речь, например, идет о шенгенском соглашении и таможенном режиме применительно к перевозке товаров и транспорта, пояснила министр.
«Шенген применяется к Гибралтару, что позволит снять контроль и устранить «забор» между двумя территориями», — заявила Гонсалес Лайя.
Ранее стало известно, что власти Британии и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках выхода Соединенного Королевства из ЕС. Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря.
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