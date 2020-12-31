Санду заявила о готовности посетить Россию при одном условии

Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности посетить Россию при условии получения соответствующего приглашения. Об этом она сказала в эфире TV8.

Она отметила, что государствам пора обсудить ряд тем, касающихся торговли, экспорта и приднестровского конфликта.

Санду напомнила, что в следующем месяце у нее запланированы официальные визиты в Киев и в Брюссель.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.