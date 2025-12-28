Размер шрифта
Российский разведчик целый день следил за группой ВСУ и помог нанести превентивный удар

МО: старший сержант Болотов застал врасплох большое скопление живой силы ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Старший сержант российских Вооруженных сил Владислав Болотов в ходе выполнения разведзадачи обнаружил крупную группу ВСУ, сумел выяснить ее планы и обеспечил нанесение превентивного удара. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военнослужащий со своей группой, выдвинувшись на указанный участок, услышал в лесу голоса и обнаружил скопление живой силы противника с тяжелым вооружением. Болотов принял решение вести наблюдение до поздней ночи, чтобы определить направление движения и цели противника.

Полученные данные он передал командованию, после чего по координатам был нанесен упреждающий удар, позволивший уничтожить противника и сорвать его атаку.

27 декабря президент Владимир Путин в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск заявил, что у Вооруженных сил РФ есть, чем порадовать россиян.

Президент отметил, что на Западе все чаще звучат рекомендации киевским властям принять условия для завершения конфликта и обеспечения долгосрочной безопасности Украины.

Ранее в ВС РФ рассказали, где элита ВСУ «бесславно несет потери». 

