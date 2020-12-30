Захарова назвала «заявлением из преисподней» слова Кулебы о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об «адской» теме Крыма.

«Заявление из преисподней», — написала Захарова.

Ранее глава украинского МИД пообещал, что вопрос Крыма станет для России «адской темой», а не священной.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает.

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