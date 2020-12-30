Лавров: РФ приложит все усилия для предотвращения нарушения перемирия в Карабахе

Россия приложит все усилия, чтобы предотвратить новые случаи нарушения перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он напомнил, что единственное заметное нарушение произошло 13 декабря на той территории, где не присутствовали российские миротворцы.

По словам Лаврова, своевременные шаги, предпринятые командованием российского миротворческого контингента в контактах с азербайджанскими и армянскими партнерами, позволили избежать разрастания конфликта.

«Будем и далее прилагать все усилия, чтобы не допускать срывов перемирия», — подчеркнул российский министр.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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