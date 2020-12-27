Путин собирается сделать прививку от коронавируса
Катерина Медведева
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Президент России Владимир Путин принял решение прививаться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».
Представитель Кремля добавил, что президент в скором времени сам объявит о принятом решении.
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