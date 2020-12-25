Пашинян заявил, что готов уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook заявил, что готов уйти в отставку.

Однако он подчеркнул, что сделает это только по решению народа.

Пашинян выразил и готовность остаться премьером, если получит подтверждение народного доверия.

По его словам, призывы оппозиции к его отставке не нашли поддержки у граждан Армении.

Глава правительства отметил, что у оппозиционных сил были все ресурсы, чтобы заручиться поддержкой армян, но они не смогли этого сделать. Более того, число их сторонников достигло минимума.

«Никто не может сказать, что мы сохранили власть с помощью грубой силы. Напротив, нас обвиняют в излишней мягкости», — написал Пашинян.

Ранее оппозиция Армении назвала «четыре пути» отставки Пашиняна.

До этого главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.