Великобритания и ЕС продолжат обсуждать соглашение по Brexit всю ночь

Обсуждение торгового соглашения между Великобританией и Европейским союзом продлится всю ночь, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Работа по Brexit будет продолжаться всю ночь. Всем, кто следит за ситуацией, рекомендуется немного поспать», – написал Мамер на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о достижении сделки.

Переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Лондоном и ЕС до сих пор нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.

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