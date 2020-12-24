Великобритания и ЕС продолжат обсуждать соглашение по Brexit всю ночь
Обсуждение торгового соглашения между Великобританией и Европейским союзом продлится всю ночь, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Работа по Brexit будет продолжаться всю ночь. Всем, кто следит за ситуацией, рекомендуется немного поспать», – написал Мамер на своей странице в Twitter.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о достижении сделки.
Переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Лондоном и ЕС до сих пор нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.
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