Власти Львова выложили видео с картой Украины без Крыма

Горсовет Львова во вторник, 22 декабря, выложил четыре ролика с картой Украины без Крыма на одном из своих официальных YouTube-каналов. На следующий день после публикации видео удалили и стали переделывать из-за эпизода с картой, сообщает издание Zaxid.net.

Как сообщает издание, ролики сделала общественная организация «Родители в действии» «как небольшой курс для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове». Председатель этой организации, бывший депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович рассказала, что видео уже переделывают, так как сначала «не обратили внимания» на карту без Крымского полуострова.

«Проект делали родители, пластуны (члены скаутской организации «Пласт». — «Газета.Ru») на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными. Без злых намерений все пропустили,» — сказала Гвоздович.

Она также подчеркнула, что «Крым — это Украина!»

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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