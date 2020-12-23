Путин не думает, что РФ станет сложнее с приходом Байдена к власти в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал смену руководства в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства выразил уверенность, что России не будет сложнее с приходом демократа Джо Байдена к власти в США.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, а действующего главу государства Дональда Трампа — 232.

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