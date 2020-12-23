Путин ждет от кабмина прорывных изменений

Президент России Владимир Путин заявил, что стране «необходим прорыв». Об этом он сказал в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает РБК.

Он пояснил, что из-за пандемии коронавируса некоторые планы сдвинулись, при этом подчеркнув, что по-прежнему необходимо добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах жизни.

По его словам, Россия «не может позволить себе остановиться», поэтому необходимо фокусироваться на повестке дня, интенсивно работать и постоянно идти вперед.

Путин также добавил, что россияне ждут масштабных достижений, ощутимых результатов и реальных позитивных изменений в жизни, в связи с чем правительству необходимо поставить амбициозные задачи на грядущий год.

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