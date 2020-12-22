Песков считает, что Навальный страдает маниями преследования и величия

Алексей Навальный страдает манией величия и манией преследования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что это его личная точка зрения. По его словам, у блогера по Фрейду проявляется «зацикленность на собственной гульфиковой зоне».

«У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить определенные проявления мании величия», — сказал Песков.

Он также отметил, что в Кремле не ознакомились с материалами, опубликованными блогером, поскольку на это нет времени.

«Нет времени смотреть такие материалы. Вы знаете, в целом работы хватает, на отсутствие работы не жалуемся», — сказал пресс-секретарь.

В отношении расследования Навального он призвал ориентироваться на комментарий Федеральной службы безопасности России, которая, по словам Пескова, дала исчерпывающие и однозначные оценки.

Ранее в ФСБ назвали провокацией «расследование» Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.