В ФРГ назвали необоснованными ответные санкции России из-за Навального

Ответные санкции России на ограничения Евросоюза, введенные из-за ситуации с Алексеем Навальным, являются необоснованными. Об этом ТАСС заявил источник в немецком МИД.

По словам собеседника агентства, такая форма ответных санкций была известна в прошлом, но, с точки зрения федерального правительства, они являются необоснованными.

Источник добавил, что инцидент с блогером не является предметом двусторонних отношений Москвы и Берлина, эта тема имеет международное значение.

Ранее Россия расширила ответные санкции в отношении представителей стран ЕС по делу российского блогера Алексея Навального.

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