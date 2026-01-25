Размер шрифта
Общество

Тысячи японцев пришли попрощаться с пандами в Уэно

Тысячи японцев пришли попрощаться с последними оставшимися в стране пандами
Telegram-канал «Московский зоопарк»

Тысячи токийцев пришли в зоопарк Уэно попрощаться с последними оставшимися в стране пандами – Сяо-Сяо и Лей-Лей. Об этом сообщает РИА Новости.

Воскресенье — последний день, когда панд показывают посетителям перед возвращением их обратно в Китай. Шанс увидеть их получили победители лотереи, которая проводилась с 21 декабря по 7 января. В период с 14 по 25 января на панд приходили смотреть тысячи людей.

Сообщается, что часть посетителей в воскресенье все равно не смогли увидеть панд.

До этого сообщалось, что из-за обострения отношений между Пекином и Токио японские зоопарки впервые за 54 года останутся без панд. Сейчас на территории Японии находятся две панды-близнецы, которые арендованы Японией у Китая, самец Сяо-Сяо и самка Лей-Лей В настоящее время заключение нового соглашения об аренде представляется весьма маловероятным из происшедшего обострения японо-китайских отношений.

Ранее в КНР анонсировали передачу пары больших панд одной из стран Европы.

