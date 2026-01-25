Экспорт грузинских яблок в Россию вырос в 2,3 раза

Экспорт грузинских яблок в Россию в 2025 году вырос в 2,3 раза и достиг рекорда

Поставки яблок из Грузии в Россию в 2025 году выросли в 2,3 раза и достигли рекордных 19,5 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии, проанализированные ТАСС.

Стоимостной объем экспорта составил 12,9 млн долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда было поставлено 15,1 тыс. тонн.

Помимо России, грузинские яблоки в прошлом году экспортировались в Армению, Белоруссию, Казахстан, Ирак и Турцию. Общий объем мирового экспорта этого фрукта из Грузии превысил 20,6 тыс. тонн на сумму 14 млн долларов.

До этого стало известно, что поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года достигли рекордного уровня в 6,6 млн долларов. Экспорт российского пива в Грузию также показал максимальные значения, составив 2,7 млн долларов. Несмотря на небольшое сокращение физических объемов, стоимостной объем поставок водки вырос на треть благодаря росту цен.

Ранее Россия втрое увеличила импорт мяса из Индии.