В МИД РФ отреагировали на идею заменить памятник Пушкину в Одессе на блогера

Захарова: замена бюста Пушкина в Одессе напоминает «Собачье сердце»
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Комсомольской правдой» сравнила ситуацию на Украине с сюжетом повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Об этом она заявила, комментируя петицию о замене в Одессе бюста поэта Александра Пушкина на памятник блогеру.

«Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не пропавший дом, а пропавшая страна. Швондеры с опорой на Шариковых правят свой сатанинский бал», — сказала Захарова.

8 января житель Одессы Тимур Вендин создал петицию с предложением заменить бюст русского поэта Александра Пушкина на памятник президенту США Дональду Трампу. Автор инициативы утверждает, что памятник Трампу можно расценивать, как «современное арт-высказывание». На момент публикации новости петиция набрала 16 подписей.

Переименовывать улицы и убирать памятники советским и российским деятелям на Украине начали еще в 2015 году. В 2022 году власти обратили внимание на образ Екатерины II — тогда в Одессе был демонтирован памятник императрице и ее сподвижникам. При этом площадь, на которой находился монумент, переименовали из Екатерининской в Европейскую.

Ранее на Украине вандалы разрисовали памятник советскому артисту. 

