Психотерапевт: поражение на выборах нанесло Трампу психологическую травму

Проигрыш на выборах президента Соединенных Штатов нанес Дональду Трампу психологическую травму, заявила итальянский психолог и психотерапевт Сара Реджинелла, передает РИА «Новости».

Кроме фактора унижения, речь идет о власти — силе, которую потерял Трамп, считает специалист. Она пояснила, что президент перенес нарциссическую травму.

Реджинелла отметила, что Трамп является показателем общеамериканской проблемы принятия поражений, то есть эта проблема есть у всей политической системы США. Трамп проиллюстрировал ее, когда объявил итоги выборов нечестными и обратился с жалобами относительно подсчета голосов, сказала психотерапевт.

«Американская система основана на эксплуатации: точно так же она объявляет недействительными итоги выборов в тех странах, где побеждает неугодный США кандидат. Тогда они говорят либо о махинациях на выборах, либо о террористах», — заключила психолог.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Подготовка мятежа»: Трампа подозревают в планах по отмене итогов выборов

— СМИ: Трамп переживает, что его именем назовут аэропорт с плохой репутацией