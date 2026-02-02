Спасатели ищут тело пропавшего мальчика в деревне Яльгелево Ленинградской области

Поиски тела пропавшего 9-летнего мальчика ведутся в водоеме, расположенном в деревне Яльгелево Ленинградской области. Об этом в РИА Новости рассказали в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, признавшийся в убийстве ребенке мужчина указал именно на это место. В Яльгелево выехала следственно-криминалистическая группа, к поискам участвуют привлечены водолазы МЧС и сотрудники спасательных служб.

До этого сообщалось, что задержанный в Санкт-Петербурге похититель мальчика заявил, что убил ребенка и назвал место, где утопил его тело.

Ребенок пропал еще 30 января, в последний раз его видели садившимся в машину у гипермаркета. В день пропажи школьника мужчина предлагал ему и другим детям покататься и «побыть с ним за деньги».

2 февраля правоохранители задержали подозреваемого в похищении школьника. Выяснилось, что мужчина ранее был фигурантом уголовных дел об угрозе убийством, краже и завладением авто.

