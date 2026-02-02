Размер шрифта
Дагестанский детский сад, где произошло отравление детей, подключили к сетям незаконно

Шихалиев: детсад, где отравились дети, незаконно подключили к сетям в Дагестане
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Детский сад в Дагестане, где угарным газом отравились 10 детей, был подключен к газовым сетям незаконно. Об этом заявил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в Карабудахкентском районе. После сообщения об отравлении на место оперативно прибыли специалисты газовой службы и представители надзорных органов.

«В ходе обследования установлено, что здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал», — сказал Шихалиев.

Предварительно установлено, что причиной происшествия стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с помощью водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности, отметил министр.

2 февраля в частном детском саду села Параул произошло массовое отравление угарным газом — 10 детей госпитализировали в больницу после жалоб на слабость и тошноту. В министерства здравоохранения региона сообщили, что состояние детей не вызывает опасений.

29 января Baza сообщила, что в Тюменской области была зарегистрирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции, поразившая 116 несовершеннолетних. Эпицентром заболевания стало село Онохино. Позже выяснилось, что причиной массового отравления могло стать зараженное куриное мясо.

Ранее в Дагестане уже фиксировались случаи отравления угарным газом в детских садах.
 
