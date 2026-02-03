Человек не выжил во время пожара в частном доме в Ленобласти

В Ленобласти во время пожара в частном доме не выжил человек

В Ленинградской области во время пожара в частном доме не выжил один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на улице Мира в поселке Волочаевка Выборгского района. Там полностью сгорел одноэтажный рубленый дом размером восемь на восемь метров. После случившегося его разобрали и обнаружили мужчину, не подававшего признаков жизни.

Дознаватели МЧС России и следственные органы в данный момент устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

До этого двое детей и двое взрослых не выжили во время пожара на Алтае. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

Ранее в Подмосковье мужчина и женщина растопили камин и не выжили.