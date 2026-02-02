Убийца мальчика из Петербурга хранил дома детское порно и обвинил ребенка в шантаже

В Петербурге Петр Жилкин, расправившийся с мальчиком, хранил дома детское порно и обвинил убитого ребенка в шантаже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Преступник был знаком с ребенком — мальчик мыл его машину. Во время допроса мужчина заявил, что малолетний его якобы шантажировал. Однако чем именно, не сообщается.

При этом по месту жительства Жилкина в поселке Лужайка, предварительно, обнаружили детское порно на электронных носителях.

До этого Жилкин признался в убийстве мальчика и назвал место, где утопил его тело. Следственная группа вместе с задержанным выехала для поисков останков.

Ребенок пропал еще 30 января, в последний раз его видели садящимся в машину у гипермаркета. По данным СМИ, автомобиль принадлежит 38-летнему уроженцу ЛНР Петру Жилкину — в день пропажи школьника мужчина предлагал ему и другим детям покататься и «побыть с ним за деньги».

Ранее появились кадры с похищением мальчика у гипермаркета в Петербурге.