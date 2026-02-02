Ученых встревожил рост психических расстройств у новых поколений

Люди, родившиеся в последние десятилетия, сталкиваются с психотическими расстройствами — включая шизофрению — чаще и в более раннем возрасте, чем предыдущие поколения. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более чем 12 миллионов жителей провинции Онтарио. Работа опубликована в журнале Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

В выборку вошли 12,2 млн человек, родившихся с 1960 по 2009 год. За время наблюдений психотические расстройства были диагностированы у 152 587 из них. Исследователи обнаружили выраженный «поколенческий эффект»: начиная с людей, родившихся в 1980-х годах, частота новых диагнозов начала устойчиво расти.

Наиболее заметные изменения зафиксированы среди подростков и молодых людей. В возрастной группе от 14 до 20 лет число новых случаев психоза увеличилось на 60% — с 62,5 до 99,7 на 100 тысяч человек в период с 1997 по 2023 год. По расчетам авторов, у людей, родившихся в 2000–2004 годах, риск впервые столкнуться с психотическим расстройством оказался примерно на 70% выше, чем у тех, кто родился в 1975–1979 годах. К 30 годам общее число диагностированных психозов у поколения 1990–1994 годов оказалось на 37,5% выше, чем у поколения середины 1970-х.

Рост показателей наблюдался как у мужчин, так и у женщин, хотя мужчины на протяжении всего периода оставались в группе более высокого риска. Особенно выраженные различия выявлены для так называемых неаффективных психозов — состояний, не связанных напрямую с расстройствами настроения, включая шизофрению. Такие диагнозы чаще ставили мужчинам, жителям районов с низким доходом, давним резидентам Канады, а также людям с историей других психических расстройств и проблем с употреблением психоактивных веществ.

По словам ведущего автора исследования Дэниела Майрана, рост числа диагнозов вызывает серьезную тревогу. Психотические расстройства связаны с высокой заболеваемостью, риском преждевременной смерти и требуют значительных медицинских и социальных ресурсов. Однако однозначного объяснения происходящему пока нет.

Авторы подчеркивают, что результаты канадского исследования согласуются с недавними данными из Дании и Австралии, где также зафиксирован рост диагностики шизофрении у молодых поколений. Они призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы понять причины происходящего и разработать меры профилактики и ранней поддержки.

