Две петербурженки незаконно зарегистрировали 68 мигрантов и попали под суд

В Петербурге женщин будут судить за фиктивную регистрацию 68 мигрантов

В Петербурге перед судом предстанут две женщины, обвиняемые в фиктивной регистрации десятков иностранцев. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Все произошло в период с мая 2024 по июль 2025 года. По версии следствия, две женщины решили заняться незаконной регистрацией мигрантов в России, чтобы получать за это деньги.

Злоумышленницы находили граждан, готовых предоставить свое жилье для фиктивной регистрации, и таким образом поставили на учет 43 мигранта. Кроме того, одна из них зарегистрировала в своей квартире еще 25 иностранцев, которые там фактически не проживали.

В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по части 3 статьи 322.1 и статье 322.3 УК РФ в отношении женщин направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянка фиктивно регистрировала мигрантов и стала фигуранткой более 100 уголовных дел.