Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Две петербурженки незаконно зарегистрировали 68 мигрантов и попали под суд

В Петербурге женщин будут судить за фиктивную регистрацию 68 мигрантов
Shutterstock

В Петербурге перед судом предстанут две женщины, обвиняемые в фиктивной регистрации десятков иностранцев. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Все произошло в период с мая 2024 по июль 2025 года. По версии следствия, две женщины решили заняться незаконной регистрацией мигрантов в России, чтобы получать за это деньги.

Злоумышленницы находили граждан, готовых предоставить свое жилье для фиктивной регистрации, и таким образом поставили на учет 43 мигранта. Кроме того, одна из них зарегистрировала в своей квартире еще 25 иностранцев, которые там фактически не проживали.

В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по части 3 статьи 322.1 и статье 322.3 УК РФ в отношении женщин направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянка фиктивно регистрировала мигрантов и стала фигуранткой более 100 уголовных дел.
 
Теперь вы знаете
Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе: 7 «российских следов» в деле Эпштейна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!