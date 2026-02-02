В Гидрометцентре рассказали о предстоящем пике холода в Москве

Гидрометцентр: пик холода в Москве будет этой ночью с 03:00 до 06:00

Самая холодная температура воздуха в ночь со 2 на 3 февраля в Москве и Подмосковье наступит в период с 03:00 до 06:00 мск. Об этом ТАСС рассказал в Гидрометцентре России.

По последним прогностическим данным, температура в это время ночи может опуститься до -21...-23°C, местами — до -27°C. В центре Москвы будет -18...-20°C, в Московской области — -19...-24°C, местами — до -27°C.

В Гидрометцентре отметили, что утром 3 февраля температура воздуха начнет повышаться. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит -13...-15°C, в Подмосковье — по области -13...-18°C. Ожидается западный ветер со скоростью 3-8 м/с, на дорогах возможна гололедица.

2 февраля главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, на текущей неделе холодный антициклон со Скандинавии принесет в Москву и Московскую область аномальные холода — на 12°C ниже климатической нормы.

